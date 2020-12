Torrenova, il bilancio del presidente: “Bravi a tenere duro”

TORRENOVA (ME) – Si chiude il 2020 anche per la Cestistica Torrenovese ed è tempo di bilancio. Per il club messinese lo fa il presidente Stefano Spirito.

“Credo sia riduttivo dire che sia stato complesso: la pandemia – dichiara il numero uno del club messinese ai microfoni del sito ufficiale – ha stravolto tutto il mondo, le nostre abitudini, il nostro modo di vivere e di approcciare alla vita, ha modificato anche il nostro vivere questo meraviglioso sport. Abbiamo iniziato e chiuso l’anno con due vittorie, ma il lungo “intervallo” ha complicato i piani societari. Nonostante questo siamo stati bravi a tenere duro, e dopo un momento di riflessione, ringraziando l’appoggio fondamentale dell’amministrazione comunale e dei nostri partner commerciali che nonostante il periodo generale di crisi non hanno fatto mancare il loro apporto, ci siamo rimessi tutti in marcia, coesi, con l’obiettivo di continuare a far bene”.

“È chiaro che il coronavirus ci abbia condizionando tantissimo, penso ovviamente a due dei tanti fattori come i lunghi spostamenti, nonché la mancanza dei nostri tifosi al Palatorre, ma sono comunque ottimista riguardo alla continuazione della stagione 20/21: speriamo che il calo dei contagi e l’inizio della campagna di vaccinazione possa portare in breve tempo alla ripresa di una vita quanto più normale possibile”.

Il presidente fa un augurio per il 2021 alla squadra: “Vorremmo cominciare il nuovo anno con una vittoria così come ad inizio 2020. Nonostante il particolare periodo la società non si è mai fermata, ed anche in considerazione dei sacrifici che tutti abbiamo fatto continuiamo a credere in questo sogno che portiamo avanti con tantissima passione ed entusiasmo. In quest’anno anomalo stiamo partecipando per la seconda volta nella nostra storia al campionato di Serie B Nazionale, e credetemi che per Torrenova – una cittadina di poco più di 4000 abitanti – non è cosa da poco”.

“Ci stiamo impegnando al massimo – conclude Spirito – per mantenere la categoria e toglierci tante soddisfazioni. Abbiamo un roster molto bilanciato, guidato da coach Condello e composto da un mix di atleti giovani e di esperienza di assoluto valore, in grado di raggiungere il nostro obiettivo minimo rappresentato dal mantenimento della categoria. E poi sentiamo comunque l’affetto dei nostri tifosi, che ci seguono nonostante le distanze: a tutti coloro che ci seguono tramite i social ed i live streaming auguro che possano presto tornare a riempire di calore e colore il PalaTorre, per riprendere assieme a condividere le tante emozioni che abbiamo vissuto in questi anni. Buon 2021 a tutti!”.