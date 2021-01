Fuoco in casa, paura a Ballarò: evacuata una famiglia

Mezzanotte di paura nel rione Ballarò dove ieri sera è divampato un incendio che ha distrutto un appartamento in via Porta di Castro.

Marito, moglie e figlio che ha 11 anni sono riusciti a mettersi in salvo, servendosi di una scala piazzata sul balcone da alcuni vicini. Non ce l’ha fatta il cane, rimasto vittima del rogo.

La famiglia da ieri sera è ospite del Comune. Non è ancora chiaro se a scatenare l’incendio sia stato un petardo sparato dall’esterno e finito all’interno del magazzino dove l’uomo conserva gli oggetti usati che vende al mercato. Si è sentito un botto, poi le fiamme. Saranno i vigili del fuoco e i poliziotti a stabilire le cause del rogo.

Di sicuro è stato un petardo a mandare in frantumi una vetrina in via Maqueda, sempre a Palermo, poco dopo la mezzanotte.

Un ventinovenne è rimasto colpito al viso da alcune schegge di vetro. Il negozio è di proprietà dello zio. Trasferito al pronto soccorso l’uomo se l’è cavata con lievi ferite.

In via Belmonte Chiavelli, un ragazzo di 15 anni si è ferito alla mano raccogliendo un petardo da terra. Trasferito in ambulanza al centro grandi ustioni del Civico ha una prognosi di trenta giorni.

Nelle zone di competenza dei carabinieri non si sono registrati eventi degni di nota. Sul fronte dei controlli anticovid, in tutta la città e provincia, nella giornata di ieri sono state quasi 1000 le persone controllate con 8 sanzioni amministrative (da 400 euro ciascuna) elevate. Con una percentuale quindi inferiore all’1%.

Si temevano feste e assembramenti casalinghi, ma i militari non hanno registrato situazione fuorilegge.