Contributi post sisma: prorogato termine per presentare le domande

CATANIA – Domande per il contributo post terremoto prorogate. La richiesta dei comitati dei terremotati ha spinto il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre del 2018 a redigere l’Ordinanza con la quale viene prorogato al 9 aprile 2021 il termine per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere il contributo destinato al parziale ristoro del decremento del reddito subito da talune imprese a seguito del sisma. Il provvedimento in questione ripropone quanto previsto dalla citata ordinanza n. 10 ed entra in vigore il giorno successivo quello di pubblicazione nel sito della Struttura Commissariale. (www.commissariosismaareaetnea.it).