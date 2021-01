Vertice con l’assessore, possibile Dad per le superiori

PALERMO– Le scuole superiori, in Sicilia, non dovrebbero riaprire in presenza l’undici gennaio e si continuerà con la Dad, la didattica a distanza, almeno fino a fine a fine mese. Questo, in attesa di comunicazioni ufficiali, è quanto trapela, al momento, dal vertice tra gli esperti del Cts, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza e l’assessore all’Istruzione, Roberto Lagalla. Ma il dibattito, tuttora in corso, va oltre i licei. Gli esperti per l’emergenza Covid stanno spingendo anche per rimandare l’apertura di tutti gli altri istituti per cui, secondo il calendario regionale, la campanella dovrebbe suonare, per la maggior parte, l’otto gennaio prossimo.

Allarme contagi in Sicilia

La riunione era stata già convocata nei giorni scorsi. Ma oggi, gli esperti e la politica si misurano con un peggioramento della situazione della pandemia in Sicilia. Il bollettino dell’Epifania è eloquente: sono 1.692 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.767 tamponi processati. Le vittime sono state 29 nelle ultime 24 ore che portano a 2593 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 37.739 con un aumento di 313 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1384, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1190, 8 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 194, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1350. Il tasso di positività va oltre il diciassette per cento. Una situazione che desta allarme, anche se la ricaduta sugli ospedali, in questo momento, è sostenibile. Però, l’immediato futuro preoccupa.