Catania, Vicente potrebbe salutare: la Cavese si fa avanti

CATANIA – Il centrocampista italo-brasiliano Bruno Vicente è pronto a salutare il Catania.

Il calciatore, finito fuori lista, conosce bene il campionato di Serie C Girone C per aver militato con la maglia di Akragas, Melfi e Juve Stabia, potrebbe trasferirsi, come scrive NewsCatania, alla Cavese, squadra che milita sempre in Serie C ed è impegnata nella lotta salvezza.

Tra il Catania e la Cavese i rapporti sono buoni, come testimonia il trasferimento in prestito in Campania di Alessandro Gatto, questo potrebbe favorire la partenza di Vicente.