L’Istat: “Giù le vendite dei piccoli negozi, vola l’e-commerce”

ROMA – A novembre 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un calo rispetto a ottobre del 6,9% in valore e del 7,4% in volume. Crescono le vendite dei beni alimentari (+1,0%) e calano quelle dei beni non alimentari sia in valore sia in volume (del 13,2% e del 13,5%). Lo comunica l’Istat. Il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia per la grande distribuzione (-8,3%) sia per le imprese operanti su piccole superfici (-12,5%). Mentre le vendite al di fuori dei negozi calano del 14,3% l’e-commerce è in forte aumento (+50,2%). Rispetto a novembre 2019, il valore delle vendite al dettaglio cala per la grande distribuzione (-8,3%) e le imprese operanti su piccole superfici (-12,5%).