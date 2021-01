SANTA FLAVIA (PALERMO) – Aggredisce e si rifiuta di consegnare i documenti alle forze dell’ordine. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai militari della capitaneria di porto durante i controlli anti assembramento nella zona rossa per frenare il contagio da Covid 19, a Santa Flavia (Pa). Si trova nella sua abitazione in attesa del giudizio per direttissima. (ANSA).