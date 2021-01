Lavori in corso al Senato per trovare i ‘responsabili’ di turno, ma stavolta li chiameranno ‘costruttori’, che offrano una stampella a Giuseppe Conte dopo l’uscita dalla maggioranza di Italia viva di Matteo Renzi. Come ai tempi di Scilipoti e Razzi la caccia è aperta per puntellare la coalizione e far nascere un terzo governo guidato dall’avvocato pugliese dopo quelli con Salvini prima e con il centrosinistra poi.

Il governo al Senato potrebbe anche sopravvivere, scrive l’Ansa sul suo sito, ma solo con uno scarto di pochi voti di maggioranza e soprattutto grazie ai molti astenuti, e tra questi diversi senatori di Italia Viva. E’ quanto trapela da fonti del centrodestra.

E comunque Conte sarebbe ancora lontano dalla quota di sicurezza dei 161 voti a Palazzo Madama. Se martedì questo scenario dovesse confermarsi, il centrodestra è convinto che un governo in piedi solo grazie alle astensioni potrebbe non essere molto gradito dal Capo dello stato. Mattarella infatti da giorni chiede una maggioranza stabile e solida, non raccogliticcia.

In questo quadro è nato oggi al Senato il gruppo MAIE-Italia23, “per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”. Lo spiega Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri, annunciando che così il gruppo MAIE a palazzo Madama cambia denominazione: “Non cerchiamo responsabili – ha precisato Merlo – ma costruttori, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”. Secondo i retroscena dei giornali nazionali Conte sarebbe pronto a creare una propria lista (dovrebbe chiamarsi Insieme) che alle prossime elezioni ricandiderebbe i “responsabili” che dovrebbero salvare il suo governo.