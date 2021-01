“Nessun focolaio al dipartimento di prevenzione dell’Asp”

PALERMO – Nessun focolaio nel dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo. La conferma arriva dai tamponi molecolari effettuati ieri sui dipendenti. Sono risultati negativi sia i 10 che ad un primo test avevano avuto esito positivo, sia altri 18 dipendenti (già negativi al primo tampone). “I fatti – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – avevano creato motivato allarme e, pertanto, con la cautela di sempre si è ritenuto di dovere ripetere l’accertamento stante la costante preoccupazione nell’adozione di misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro”. Approfondimenti e verifiche hanno consentito, pertanto, di accertare la reale situazione che, al momento, non presenta criticità. “L’attività lavorativa – si legge in una nota di Asp Palermo – prosegue senza interruzione o limitazioni.Il monitoraggio, comunque, rimane costante, così come rimane sempre alta l’attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione”.