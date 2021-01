Agrigento, linea dura di Miccichè: chiuse tutte le scuole

AGRIGENTO – Scuole di ogni grado chiuse ad Agrigento fino al 30 gennaio. Lo ha deciso il sindaco Franco Miccichè che ha firmato nel primo pomeriggio un’ordinanza che dispone la chiusura di asili, elementari, medie e superiori nella Città dei Templi. Una decisione indubbiamente forte che si “scontra” con quanto stabilito dall’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che prevede invece il rientro in classe in presenza degli alunni fino alla prima media. Ad Agrigento, dunque, i cancelli delle scuole di ogni grado resteranno chiusi ancora per due settimane.

Già negli scorsi giorni Agrigento si era “portata avanti” rispetto agli altri comuni siciliani sul tema delle scuole chiudendo anche asili e scuole dell’infanzia. Il provvedimento, come avviene spesso in questi casi, suscita reazioni contrastanti: da una parte i genitori sembrerebbero accoglierlo con favore, preoccupati per un rientro in classe nel momento in cui aumentano vertiginosamente i casi di Covid-19 ad Agrigento; dall’altra ci sono tutte le incertezze del mondo scolastico con dirigenti, insegnanti e personale che – di fatto – stanno apprendendo soltanto adesso la chiusura totale degli istituti ad appena ventiquattro ore da quello che invece doveva essere un ritorno (quasi) alla normalità.