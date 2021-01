Catania, Pogliese: “Toccherà a Tacopina condurre club in alto”

CATANIA – “Oggi è un giorno molto importante per la storia calcistica della nostra città. La promessa di un futuro più luminoso per il Catania 1946 non è più un miraggio, ma una certezza”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, poche ore dopo la firma sul contratto da parte di Joe Tacopina, col quale l’avvocato americano si impegna ad acquistare il 100% delle quote del club rossazzurro. Il primo cittadino etneo ha poi proseguito: “In pochi mesi i coraggiosi imprenditori della Sigi hanno realizzato un miracolo; nei prossimi anni toccherà a Joe Tacopina l’onore di condurre il Catania verso approdi più confacenti alla grandezza di questa storia sportiva. Che non si misura nel numero dei successi, ma atttaverso valori antichi come onore, appartenenza, dignità. Non è un caso che tutto accada oggi, 16 gennaio, compleanno dell’indimenticabile presidente Massimino – ha concluso Pogliese -. Questo è il Catania. Dalle 19:05 è iniziata una nuova era: che possa dare lustro alla nostra maglia, alla nostra comunità, alla nostra città”.