Pagano: “La zona rossa per tutta la Sicilia non è una soluzione”

ROMA – “La zona rossa estesa a tutta la Sicilia non può rappresentare l’unica soluzione per contrastare la diffusione dei contagi. Il presidente Musumeci non può non tener conto della drammatica situazione economica in cui versano le attività produttive della regione. Per questo la zona rossa dovrebbe essere circoscritta solo a quelle aree dove l’indice Rt è superiore a 1. Non possiamo permetterci di penalizzare ulteriormente l’intero sistema produttivo regionale procrastinando senza fine la fine delle chiusure. Basti pensare che solo i commercianti, a causa di queste due settimane di lockdown, perderanno circa mezzo miliardo di euro. A questi si aggiungono i ristoratori, i liberi professionisti, le famiglie. Realtà costrette a subire da una parte le misure restrittiva delle chiusure e dall’altra il mancato arrivo dei ristori a causa di un governo che non esiste più”. Lo afferma Alessandro Pagano della Lega.

