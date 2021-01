Il Palermo finisce al tappeto: la Virtus Francavilla si impone 2-1

PALERMO – Il Palermo torna al “Barbera” per la prima sfida del 2021 e si trova di fronte la Virtus Francavilla. Il match, con fischio d’inizio alle 12.30, è ad un orario insolito per la categoria. Boscaglia per questa sfida conferma il 4-3-3 con un solo cambio rispetto alla squadra vista in casa della Cavese, cioè Palazzi al posto di Martin in cabina di regia; la Virtus Francavilla conferma il 3-5-2 con il nuovo arrivato Ciccone subito titolare in attacco.

Il Palermo si presenta in campo con una maglia speciale. Tutti i calciatori hanno scritto sulla maglia “Peter Pan” per l’asilo incendiato in città qualche giorno fa.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è della Virtus Francavilla che attaccherà da sinistra verso destra. Subito pericolo il Palermo con Valente che prova un cross per Lucca, ma Crispio in uscita blocca la sfera. Virtus Francavilla che prova a cercare spazio nella metà campo del Palermo, ma i padroni di casa si chiudono bene e costringono i pugliesi ad indietreggiare.

Al 7′ cross dalla sinistra di Crivello, sul secondo palo c’è Lucca che anticipa Kanoute e manda fuori. Palermo che prova a spingere sull’out destro con Accardi e Kanoute. Ottima chiusura di Lancini, all’11’, che ferma la ripartenza di Caprale e fa partire l’azione offensiva dei suoi, conclusa con un tiro alto da parte di Valente. Ospiti che, al minuto 15′, conquistano un calcio d’angolo ma non creano pericoli. Azione personale di Valente che vede lo spazio creato da Lucca e al minuto 18′ prova un tiro da fuori area, sfiorando il palo.

Ospiti ancora in avanti al 20′, con il Palermo tutto nella propria metà campo che cerca di chiudere tutti gli spazi. Punizione a limite dell’area per i rosanero al minuto 23′. Sulla sfera si presentano Valente e Palazzi con l’esterno numero 14 che si incarica della battuta, ma la sfera non prende il giro giusto. Al 26′ ancora Valente protagonista, questa volta prova a servire Luperini posizionato bene in area, ma l’ex Trapani colpisce male di testa.

Valente sblocca la gara al 37′. L’esterno prende la mira da fuori area e calcia, la palla viene deviata e si insacca alle spalle di Crispino. Virtus Francavilla costretta a cambiare Giattonni che ha un problema fisico e al minuto 39′ deve lasciare il campo per Castorani. Il Palermo protesta e chiede un calcio di rigore per un tocco di mano dopo il tiro di Kanoute, ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

Dopo 2′ di recupero si chiude la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO:

La gara riprende senza nessuno cambio per le due squadre. Ospiti pericolosi con Vazquez che, al 2′, prova un tiro in diagonale, ma la palla è larga. Kanoute, al 6′ del secondo tempo, viene trattenuto e conquista fallo. Palazzi si incarica della battuta, ma la difesa ospite allontana solo per un attimo perché dal limite si presenta Odjer che calcia e conquista un calcio d’angolo.

Al 16′ della ripresa Odjer prova un cross dalla destra, Lucca va sul pallone ma manda fuori. Virtus Francavilla pericolosa al 19′, palla lunga per Vazquez, Pelagotti va in uscita bassa, la palla batte sull’estremo difensore e poi Lancini spazza. Caporale al 20′ ha spazio e tira da fuori area, ma il numero 17 è poco preciso. Squadre lunga in questi minuti, la Virtus Francavilla trova il gol del pari al 67′. Castorani servito al centro da Vazquez, Lancini non lo segue e si fa anticipare.

Al 27′ della ripresa cross perfetto di Crivello per Lucca che prova l’incornata bloccata da Crispino. 1′ dopo ancora Lucca, da due passi, spara alle stelle e sciupa una ghiotta occasione per ripotare i suoi avanti. Palo degli ospiti con Ciccone, quando mancano 5′ alla fine della gara. Boscaglia prova il tutto per tutto e mette in campo ben cinque punte contemporaneamente, ma gli ospiti all’87’ trovano il gol del vantaggio con un gol bellissimo di Ciccone all’incrocio dei pali.

Occasione di testa per Saraniti a tempo scaduto, ma l’attaccante, che è in posizione irregolare, manda fuori.

Non c’è più tempo. I rosanero subiscono la sconfitta per 2-1 e la Virtus Francavilla allunga propria striscia positiva a otto.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 5 Palazzi (dal 60′ Rauti), 27 Luperini; 20 Kanoute (dal 60′ Broh), 14 Valente (dal 77′ Silipo); 17 Lucca. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

VIRTUS FRANCAVILLA: 1 Crispino, 15 Delvino, 3 Pambianchi, 17 Caporale; 7 Giannotti (dal 39′ Castorani), 23 Tchetchoua, Franco (dal 78′ Zeuni), Di Cosmo (dal 78′ Carella), Nunzella (C.); 29 Ciccone, 9 Vazquez. Allenatore. Trocini. A disposizione: 22 Costa, 2 Sarcinella, 4 Zenuni, 8 Carella, 11 Mastropiero, 14 Buglia, 19 Sparandeo, 25 Calcagno, 28 Magnavita, 30 Negro.

ARBITRO: Nicolò Marini (Minuisti-Lazzaroni). IV UOMO: Ancora

MARCATORI: Valente 37′, Castorani 67′, Ciccone 87′

NOTE: ammonito Nunzella (VF)