Covid, nuovo focolaio al Civico: diciassette contagiati

Ancora un focolaio in un ospedale palermitano. Questa volta al Civico, nel reparto di Medicina d’urgenza, dove dodici pazienti e cinque operatori sono risultati positivi al Covid, mentre altri sono in attesa dell’esito del tampone.

“Un numero temporaneo – spiega il primario, Massimo Geraci – perché non escludiamo che altri fra i sanitari al momento negativi possano positivizzarsi nei prossimi giorni”. Sebbene medici e infermieri del reparto abbiano tutti ricevuto la prima dose del vaccino, in molti casi la vaccinazione è troppo recente per aver permesso ai sanitari di sviluppare gli anticorpi.