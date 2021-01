Emergenza cimiteri, la mossa di Orlando: “Subito 800 mila euro”

PALERMO – Uno stanziamento dal fondo di riserva di 800 mila euro per mettere una prima pezza all’emergenza cimiteri. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha scritto una nota ai suoi uffici per chiedere di prelevare con urgenza la somma da destinare al camposanto dei Rotoli: una mossa che arriva dopo una settimana di sedute del consiglio comunale che hanno praticamente messo sotto accusa uffici e assessori per lo scandalo dei cimiteri, dove le bare sono ormai stabilmente oltre quota 600.

Sala delle Lapidi, senza troppe distinzioni tra maggioranza e opposizione, ha passato in rassegna quanto fatto sinora sugli impianti cimiteriali, sul forno crematorio rotto e su quello nuovo, così come sui loculi prefabbricati da piazzare tra i viali: una sequela di ritardi e inadempienze che ha messo fortemente in imbarazzo l’amministrazione.

Il Professore, che ha anche la delega ad interim, mette nero su bianco che lo stato in cui versa il cimitero di Vergine Maria “è ancora di gravissima criticità”, col rischio che la situazione degeneri in una “emergenza sanitaria compromessa anche dall’innalzamento in assoluto del numero di deceduti correlato all’effetto pandemia”. Le azioni intraprese fino ad ora per trovare nuovi posti “potranno essere riscontrabili nel medio e lungo termine”, quindi risulta “non procrastinabile intervenire immediatamente con altre soluzioni” dagli effetti più immediati. Il riferimento è ai loculi prefabbricati fuori terra, e quindi in teoria temporanei, che vanno acquistati: gli 800 mila euro dovrebbero bastare per quasi 400 strutture. Il sindaco chiede agli uffici di fare presto, anche perché “il mancato accoglimento” della richiesta “determinerebbe profili di ulteriore emergenza sanitaria e di danno patrimoniale all’ente”.