Armao: “L’intesa sul disavanzo? Nessun accordo sotto banco”

PALERMO – “L’accordo con lo Stato sul disavanzo è stato frutto di una mediazione e di un lungo confronto, a tratti anche duro ma sempre leale e trasparente, non c’è stato alcun negoziato sotto banco. Non c’è un vincolo per l’Ars che si dovrà comunque esprimere, certo se voterà contro il disavanzo dovrà essere coperto in tre anni e non in dieci anni come prevede l’accordo”. Così l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, all’Ars sul dibattito in corso.



“Non è il migliore e neppure il peggiore accordo: ci consente di andare avanti. Eravamo costretti a firmare l’intesa perché non avremmo potuto approvare l’esercizio provvisorio e quindi non potevamo pagare gli stipendi in una situazione di profonda crisi. Sulla difesa della Sicilia nessun componete del governo fa un passo indietro, portiamo avanti con coraggio l’interesse della Sicilia: poi c’è qualche ascaro invece che si vende l’isola tanto per andare contro Musumeci”. Così l’assessore regionale all’Economia replicando dopo gli interventi dei deputati riguardo all’accordo Stato-Regione sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo di 1,7 miliardi a fronte di tagli alla spesa che dovrà affrontare la Regione.

