Posteggiatori nel mirino della polizia: in 7 giorni, elevate 23 sanzioni

CATANIA – I posteggiatori abusivi nel mirino della polizia. Quelli che esercitano in centro storico, in particolare. L’attività di contrasto a tale fenomeno si concentra maggiormente in zone: via Santa Maria la Grande, piazza Giovanni Verga, piazza Ettore Maiorana, piazza Turi Ferro, piazza Paolo Borsellino, e altre.

L’app YouPol

Ancora una volta, un ruolo decisivo all’incisività di tale azione a questo fenomeno, l’hanno avuta le segnalazioni dei cittadini pervenute tramite l’app “YouPol”, segnalazioni che hanno contribuito a far pendere l’ago della bilancia verso la legalità. Grazie infatti al costante controllo del territorio e alle indicazioni tramite la citata app, nell’ultima settimana sono stati sanzionati ben 23 parcheggiatori abusivi, e tra questi gli irriducibili che avranno presto una concreta risposta a tutte le reiterate violazioni dei provvedimenti a loro carico.

I recidivi

Gli ultimi 3 parcheggiatori S.M. di anni 60, C.A.S. di anni 53 e F.S. di anni 49 sono stati sanzionati proprio ieri dislocati in piazza Borsellino, piazza Manganelli e largo Paisiello quest’ultimo grazie alla segnalazione di un cittadino tramite app “YouPol”, 2 di questi sono stati anche denunciati in stato di libertà per inosservanza del provvedimento di divieto di Accesso a determinate aree dei centri urbani, che vieta al posteggiatore abusivo di fare nuovo accesso a quelle aree del centro urbano nelle quali è stato sorpreso a esercitare l’attività illecita, con l’avviso che ove contravvenisse al divieto, incorrerebbe in un reato che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno.