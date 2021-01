Palermo: ufficiale l’acquisto di Francesco De Rose

Per il centrocampista, già capitano della Reggina con oltre 200 presenze in Serie C, contratto fino al 2022

PALERMO – Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo. Il classe 1987, a lungo seguito dai rosa, andrà a rinforzare la linea mediana della formazione di Roberto Boscaglia. “Per il centrocampista, già capitano della Reggina con oltre 200 presenze in Serie C, la società ha disposto un ingaggio fino a giugno 2022 – si legge nella nota- . A Francesco, il benvenuto in rosanero e i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura”, conclude il comunicato.