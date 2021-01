Acireale, Pagana: “Col Paternò sarà una battaglia”

"Non è un caso che l’Acr Messina sia l’unica squadra a non avere avuto problemi di Coronavirus ed è prima in classifica"

ACIREALE – “Partita importantissima, una battaglia”. Presenta così la sfida contro il Paternò il tecnico dell’Acireale, Giuseppe Pagana. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della compagine acese ha poi proseguito: “Ho vissuto anni di carriera stupendi a Paternò, ai ragazzi ho spiegato che là vivono per battere l’Acireale e occorrerà tenere altissima la guardia. Mercato? È stato abbastanza chiaro il direttore, la società farà quanto necessario in base a ciò che può fare. Penso il messaggio sia chiaro…”.

Poi sulle difficoltà dovute alle numerose assenze, Pagana ha spiegato: “Che il Covid avrebbe condizionato il campionato non c’erano dubbi, secondo me non si doveva neanche iniziare. Non è un caso che l’Acr Messina sia l’unica squadra a non avere avuto problemi di Coronavirus ed è prima in classifica. Il problema non è rinviare le partite, ma non poterti allenare al meglio e poi giocarne tante di fila. Anche l’aspetto psicologico della classifica influisce – ha concluso Pagana -. Dobbiamo convivere e lottare con questa situazione”.