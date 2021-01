ACR Messina, Novelli: “Col Rende troppi reclami”

"Nella prima parte non abbiamo subito occasioni ma abbiamo subito gol, poi non siamo stati bravi e abbiamo lasciato che arrivassero all'uno contro uno"

MESSINA – “Nella prima parte abbiamo impiegato molto a parlare con l’arbitro mentre noi dobbiamo giocare a calcio, a volte siamo stati poco lucidi per reclamare con l’arbitro o con gli avversari, una cosa che non ci deve appartenere e nella quale dobbiamo crescere tantissimo”. Questo il pensiero di Raffaele Novelli, tecnico dell’ACR Messina, in merito alla sconfitta rimediata col Rende. Intervistato da Radio Amore, il tecnico peloritano ha poi proseguito: “Nella prima parte non abbiamo subito occasioni ma abbiamo subito gol, poi non siamo stati bravi e abbiamo lasciato che arrivassero all’uno contro uno con Cristiani – ha proseguito Novelli -. La squadra ha fatto quello che doveva fare giocando più corta e aggressiva, abbiamo provato ad andare al tiro da lontano come avevamo provato durante la settimana, l’abbiamo fatto quando eravamo rabbiosi”.