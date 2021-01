Due morti per monossido di carbonio a Paternò

PATERNO’ – Un uomo e una donna sono stati ritrovati senza vita all’interno della loro abitazione. E’ accaduto ieri sera a Paternò in via Schettino. A musare la morte della coppia sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio. Probabilmente a causa del cattivo funzionamento di una stufa. Sul posto, in seguito all’allarme lanciato da alcuni amici della coppia, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia locale. Le sono state poste sotto sequestro e portare all’obitorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.