Scoperta una vulnerabilità di Tik Tok: a rischio i dati degli utenti

Scoperta una vulnerabilità in TikTok: permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefono. E’ stata individuata dai ricercatori di Check Point Software Technologies nella funzione ‘Trova Amici’ dell’app. Se lasciata senza aggiornamenti, spiegano, “consente di bypassare le protezioni sulla privacy create per difendere gli utenti dell’app, dando la possibilità di costruire un database da utilizzare per attività illecite”. I ricercatori hanno comunicato la falla a TikTok che ha rilasciato un aggiornamento per garantire la sicurezza.