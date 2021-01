In quarantena esce da casa: denunciata donna di Acireale

CATANIA – In quarantena perché positiva, se ne va dal Giudice di Pace. Una donna infettata dal coronavirus e per questo posta in isolamento, è stata indagata in stato di libertà dalla polizia dopo essersi presentata in un ufficio pubblico esibendo una falsa autocertificazione.

I fatti

La donna è uscita di casa nonostante fosse in quarantena con i familiari. Era stata convocata dal Giudice di Pace e si è presentata nell’edificio, dove tra l’altro si trova anche il Commissariato di polizia. Ha poi prodotto un’autocertificazione nella quale falsamente dichiarava di non presentare alcun sintomo riconducibile all’infezione da Covid e, ovviamente, di non essere stata né in quarantena né in isolamento nel corso dei precedenti 14 giorni.

Le indagini

Le indagini sui delitti commessi è stata agile e veloce, costruendo un quadro probatorio ampiamente documentato che chiamerà la responsabile del dissennato comportamento a risponderne innanzi al Tribunale, rischiando la pena dell’arresto fino a 9 mesi e della reclusione fino a 6 anni.