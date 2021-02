S. Agata, domani Monsignor Gristina riceve la Candelora d’oro

CATANIA – Candelora d’oro all’arcivescovo di Catania. Martedì 2 febbraio alle ore 17,00, nel salone Bellini del Municipio di Catania, nel palazzo degli elefanti, il sindaco Salvo Pogliese consegnerà la Candelora d’oro a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania.

La XXIII cerimonia di conferimento del riconoscimento, si svolgerà in maniera riservata di fronte a singole rappresentanze di autorità civili, religiose e militari.

“Nonostante la Festa di Sant’Agata quest’anno non si svolga nelle forme consuete -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- abbiamo voluto ugualmente consegnare il prestigioso riconoscimento della Candelora d’oro che viene ogni anno conferito a personalità che si sono distinte per l’alto impegno civile, religioso e culturale a favore della città; in questo caso monsignor Salvatore Gristina, che dal 2002 è l’Arcivescovo della nostra Diocesi. Catania con la sua area metropolitana esprime in questo modo la propria gratitudine a un uomo che da così lungo tempo continua a rendere il proprio servizio pastorale verso il prossimo, impegnato in prima linea anche nei momenti difficili di questa Pandemia che ha stravolto le nostre vite e da cui, con la protezione di Sant’Agata e l’esortazione paterna della Chiesa, auspichiamo di uscirne rafforzati”.

Subito dopo la consegna della Candelora d’oro il Sindaco Salvo Pogliese e l’Arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona Agata.