Palermo, tifosi scontenti: “Siamo su Scherzi a parte”

PALERMO – Delusione e rabbia. Questo, probabilmente, lo stato d’animo dei tifosi del Palermo. Il club rosanero è nono in classifica e sul mercato non sono stati fatti gli innesti che la piazza si aspettava per provare ad invertire il trend sicuramente non positivo. Per mostrare il loro dissenso i gruppi organizzati di tifosi hanno affisso due striscioni: il primo degli Ultras Curva Sud (“Puoi anche ripensarci. Ce ne faremo una ragione. Il calcio è complicato, non è mica un tabellone”), il secondo della Curva Nord Inferiore (“Centro sportivo, stadio nuovo e Serie A in 3 anni: questo si legge sulle carte. La verità? È che siamo su Scherzi a parte“).

Una situazione non certo piacevole per il club di viale del Fante che dovrà, oltre a cercare di provare a raddrizzare una stagione al di sotto delle aspettative, di far comprendere alla gente quale sia il suo reale obiettivo per questa stagione e per il campionato che verrà.