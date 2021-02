Covid, in Sicilia giù tutti gli indicatori: i dati del Comune di Palermo

PALERMO – “I dati della settimana appena conclusa – sottolinea il responsabile dell’Ufficio statistica del Comune, Girolamo D’anneo – mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti. E’ però leggermente aumentato il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

1) Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5451, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6%. I tamponi positivi sono pari al 14,1% delle persone testate, in diminuzione rispetto al 15,7% della settimana precedente.

2) il numero degli attuali positivi è pari a 39009, 3280 in meno rispetto alla settimana precedente.

3) Le persone in isolamento domiciliare sono 37633, 3127 in meno rispetto alla settimana precedente.

4) I ricoverati sono 1376, di cui 178 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 153 unità (di cui -26 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 73 nuovi ingressi in terapia intensiva (+4,3% rispetto ai 70 della settimana precedente).

5) il numero dei guariti (98863) è cresciuto di 8527 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 69,8% (era il 66,4% domenica scorsa).

6) il numero dei deceduti, pari a 3682 è aumentato di 204 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa).

7) I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)” .