Acireale, Pozzebon: “Spinta tifosi fondamentale per rush finale”

ACIREALE – “Ho trovato la squadra che era in una tensione negativa, ho cercato di portare positività nel mio piccolo. Però la squadra è forte e possiamo fare qualcosa di importante. Sono una prima punta atipica, mi piace svariare, fraseggiare… Non sono una prima punta statica”. Così Demiro Pozzebon, nuovo attaccante dell’Acireale. Gli acesi, che lo hanno accolto con grande entusiasmo, si aspettano tanto da lui: “Già conoscevo questa piazza, quando sono venuto a giocare qui col Bari c’erano migliaia di tifosi allo stadio, è una piazza che ti dà tanto e spero che presto possano tornare allo stadio a darci una mano, la loro spinta sarebbe importante nel rush finale, questa non è una piazza come le altre”, ha concluso Pozzebon.