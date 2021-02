Biancavilla, Catania: “Col Rende vittoria fondamentale”

BIANCAVILLA – “Una vittoria fondamentale per noi, al di là dei tre punti che ci dànno linfa in classifica, per come è arrivata e per l’impegno che abbiamo messo”. Commenta così il successo ottenuto contro il Rende, l’allenatore in seconda del Biancavilla, Gianluca Catania. “Venivamo da una situazione incredibile tra contagiati e ragazzi che sono stati poco bene – ha proseguito Catania -. Li voglio elogiare perché alcuni di loro facendo un solo allenamento sono andati in campo e hanno lottato fino al 90′ e oltre. Queste sono le vittorie più belle, quelle che dànno morale. Servivano spirito di gruppo e fame, non poteva esserci risposta migliore. Fisicamente abbiamo pagato il fatto che tanti ragazzi rientravano dal Covid. Avevamo in campo quattro o cinque giocatori che avevano dieci minuti sulle gambe”.