Come candidarsi, scadenza e tutto quello che c'è da sapere

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 250 unità da inquadrare – secondo quanto riporta il bando – nell’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare.

Sedi di lavoro e ripartizione dei posti

Abruzzo: n. 5 posti

Basilicata: n. 5 posti

Campania: n. 10 posti

Calabria: n. 5 posti

Emilia-Romagna: n. 15 posti

Friuli-Venezia Giulia: n. 5 posti

Lazio: n. 20 posti

Liguria: n. 7 posti

Lombardia: n. 70 posti

Marche: n. 5 posti

Molise: n. 2 posti

Piemonte: n. 15 posti

Puglia: n. 10 posti

Sardegna: n. 10 posti

Sicilia: n. 15 posti

Toscana: n. 15 posti

Trento: n. 1 posto

Umbria: n. 5 posti

Veneto: n. 15 posti

Direzioni centrali: n. 15 posti

Concorso Agenzia delle Entrate: titoli di studio

Diploma di laurea in Architettura o Ingegneria conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, oppure titolo legalmente equipollente;



Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009. Possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle predette lauree.

Requisiti e condizioni per l’impiego

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, assenza di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione o condanne penali e possesso dei titoli di studio soprindicati.

I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Concorso Agenzia delle Entrate: come candidarsi e scadenza

Il bando per l’assunzione di 250 unità presso l’Agenzia delle Entrate richiede la presentazione della domanda per via telematica tramite il portale InPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 14 luglio 2025.

CONCORSI E LAVORO, TUTTE LE NOTIZIE SU LIVESICILIA