Concorso vigili del fuoco, 13 assunzioni con la licenza media

Requisiti, sedi di lavoro e candidature

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 13 operatori, con inquadramento nel ruolo degli operatori e assistenti, in diverse regioni italiane. Le risorse saranno reclutate attraverso gli elenchi dei Centri per l’Impiego (CPI), secondo quanto previsto dal meccanismo dell’avviamento a selezione.

Questa modalità, utilizzata per l’inserimento di personale nella Pubblica Amministrazione, è destinata a candidati in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo/licenza media. Le assunzioni avverranno con contratti sia a tempo determinato che indeterminato.

Ad avere la precedenza è il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Sedi di lavoro e ripartizione dei posti

Milano – Ufficio Comando: n. 2 posti

Piacenza – Ufficio Comando: n. 1 posto

Roma – Ufficio Comando: n. 2 posti

Roma – Uffici Centrali: n. 6 posti

Torino – Ufficio Comando: n. 2 posti

Requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione

I partecipanti al concorso indetto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, non aver compiuto il 45° anno di età, idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, titolo di studio della scuola dell’obbligo, qualità morali e di condotta e gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione.

Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Selezione e tirocinio formativo

La Direzione Regionale e/o il Comando dei vigili del fuoco interessato alla selezione, d’intesa con il centro per l’impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto, secondo l’ordine di graduatoria ed in numero pari al doppio dei posti da ricoprire per ogni sede. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative e accerta l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica.

I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall’amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell’ufficio presso cui hanno svolto servizio e prestano giuramento.

Concorso vigili del fuoco, come candidarsi

La domanda di partecipazione non deve essere inviata direttamente all’amministrazione, ma va presentata esclusivamente presso i Centri per l’Impiego (CPI) territorialmente competenti per la sede d’interesse. Saranno gli stessi CPI a gestire le candidature pervenute secondo modalità e scadenze da loro definite.

Per presentare correttamente la propria candidatura, è obbligatorio disporre di un’identità digitale SPID e di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Entrambi gli strumenti sono necessari per completare la procedura.

CONCORSI E LAVORO, TUTTE LE NOTIZIE SU LIVESICILIA