Il ristorante a Mondello con beach delivery sotto l’ombrellone

Nato da una lunga tradizione familiare, il Ristorante Marino di Mondello porta in tavola tutto il sapere e la passione di una vera famiglia di ristoratori. Il titolare, figlio d’arte, cresce nel mondo della ristorazione accanto al padre, proprietario dello storico ristorante Cantastorie. È da lì che nasce la voglia di proseguire il percorso, arricchendolo con nuove idee e una visione moderna ma profondamente legata alle origini.

Il mare è da sempre il cuore pulsante della loro storia. Da questa eredità nasce il Ristorante Marino, oggi uno dei locali più apprezzati della zona di Mondello, secondo su TripAdvisor e con centinaia di recensioni entusiaste che parlano di qualità, accoglienza e attenzione al cliente. Il locale si trova in Via Torre di Mondello 26, a due passi dalla spiaggia, immerso in uno degli scorci più suggestivi della città.

Il ristorante a Mondello con servizio beach delivery

A distinguere il Ristorante Marino non è solo la qualità del pescato o l’eccellenza della cucina. A rendere davvero unico questo angolo gourmet di Mondello è l’innovativo servizio di beach delivery: un sistema esclusivo che consente ai clienti di ricevere direttamente sotto l’ombrellone, con la massima comodità, i piatti del ristorante, preparati espressi, mantenuti caldi e serviti con la stessa cura riservata ai tavoli in sala. Una vera rivoluzione per chi non vuole rinunciare al comfort e alla qualità neppure in spiaggia, con la garanzia di un servizio rapido, puntuale e nel pieno rispetto dell’ambiente e della pulizia dell’arenile.

Questa idea rappresenta al meglio lo spirito del Ristorante Marino: un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, tra passione per la cucina e sensibilità per il contesto naturalistico di Mondello. Tutto è curato nei minimi dettagli: dalla selezione delle materie prime, al packaging compostabile per le consegne in spiaggia, fino al rapporto diretto e familiare con ogni cliente.

Crudi freschissimi e sapori di Sicilia: il mare nel piatto

A rendere celebre il Ristorante Marino sono soprattutto i piatti di pesce, preparati ogni giorno con pescato fresco, selezionato con rigore e servito con maestria. Tra le specialità più apprezzate, spiccano i crudi di mare: ostriche, ricci, gamberoni marinati – proposti sempre freschissimi e accompagnati da ingredienti che ne esaltano la naturale bontà. Un vero trionfo di gusto e raffinatezza, pensato per chi vuole vivere un’esperienza gastronomica autentica, tra mare e sapore.

Un altro must del menu è la “Busiata Marino”, un primo piatto che racconta tutta la filosofia del locale: gambero, vongole, zucchinette, pomodorini e un delicato pesto di pistacchio di Bronte. Un’esplosione di profumi e consistenze che rappresenta l’incontro perfetto tra innovazione culinaria e rispetto della tradizione siciliana.

Ogni proposta del menu, sia a pranzo che a cena, è pensata per accompagnare il cliente in un viaggio tra i sapori più autentici della cucina mediterranea, valorizzando i prodotti del territorio e le stagioni del mare.

Il Ristorante Marino è aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 23:30, accogliendo i clienti con la massima disponibilità sia a pranzo che a cena. Che si scelga di pranzare con i piedi nella sabbia, di cenare al tramonto con vista mare o semplicemente di vivere un momento di relax dopo una giornata in spiaggia, ogni occasione diventa speciale.

Il ristorante si trova in Via Torre di Mondello, 26 – 90151 Palermo. Per scoprire il menu completo e ricevere aggiornamenti in tempo reale, è possibile seguire il Ristorante Marino sulle pagine social Instagram e Facebook.