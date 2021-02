Palermo, continua la contestazione dei tifosi

CALCIO - SERIE C

La squadra viene contestata per la prestazione offerta ad Avellino

PALERMO – Dopo la chiusura del calciomercato i tifosi rosanero hanno manifestato tutto il loro disappunto con due striscioni apparsi all’esterno del “Barbera”, ma questo non si placa e adesso nel mirino ci sono anche i calciatori per via della sconfitta subita contro l’Avellino.

La Curva Nord Inferiore, nella serata di ieri, ha esposto uno striscione all’esterno dello stadio rosanero nel quale si legge: “Con la Ternana giocate per farvi notare, con l’Avellino giocate senza lottare. Società assente senza obiettivi”.

In alto la foto dello striscione.

LEGGI ANCHE: Palermo in vendita: base d’asta 15 milioni di euro