Palermo, Almici e Odjer costretti al forfait

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Si avvicina la sfida al Bisceglie per il Palermo. I rosanero continuano la loro preparazione in vista del match, che servirà per mettersi alle spalle la sconfitta subita contro l’Avellino.

La squadra ieri si è allenata al “Barbera”, di mattina ha svolto una seduta video per studiare gli avversari e di pomeriggio la squadra è scesa in campo.

Ieri con i compagni non si è allenato Alberto Almici, che era comunque presente al “Barbera”. Il terzino era rientrato domenica scorsa dall’infortunio al ginocchio, adesso si è fermato nuovamente e dovrà essere valutato, ma domani non dovrebbe essere della gara.

Anche il centrocampista ghanese Odjer non dovrebbe essere della gara. L’ex Trapani ha un’infiammazione al ginocchio, che si porta dietro dalla vigilia della sfida contro l’Avellino. Con tutta probabilità rimarrà fuori contro il Bisceglie per provare e a recuperare per la sfida alla Turris di mercoledì.