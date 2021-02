Priola: “Ricordo la prima volta al Barbera”

In questa stagione i palermitani hanno fatto male al Palermo. L’ultimo è stato Luigi Silvestri che ha siglato il gol vittoria domenica scorsa per l’Avellino.

Domani i rosanero se ne troveranno di fronte un’altro. Si tratta del trentenne Giusto Priola, calciatore del Bisceglie, che conosce bene Boscaglia per averlo avuto al Trapani per tre stagioni.

Priola ricorda bene la prima volta che affrontò il Palermo da avversario al “Barbera”, ed era un derby: “Boscaglia non comunicava mai prima la formazione – racconta Priola ai microfoni di “Repubblica” – e non ho avuto il tempo di andare in ansia. Sapevo, però, che c’erano tutti i miei familiari in tribuna, e non volevo assolutamente sbagliare la partita. Rimane una delle pagine indimenticabili della mia avventura nel calcio. Boscaglia preparò i novanta minuti pigiando molto sul tasto emotivo: ci fece vedere in albergo le foto dei nostri familiari. Ricordandoci che avremmo giocato anche per loro. Quella squadra era una famiglia, rimarrò sempre con un ricordo bellissimo di quel gruppo che dalla serie D riuscì a scalare fino alla serie B”.

“Oggi ho 30 anni e una maturità diversa – conclude Priola – ma giocare al “Barbera” rimane sempre una grande emozione. Lo stadio sarà vuoto e il contesto sarà molto diverso da quello del 2013: ma affrontare la formazione per cui ho sempre tifato è sempre speciale. Per noi, sarà una sfida molto difficile: il Palermo è un’ottima squadra e questo è un campionato anomalo. Interpreteremo la gara con il massimo dell’impegno e del temperamento. Boscaglia? Lo saluterò prima della partita e lo abbraccerò. Poi, ognuno per la sua strada”.