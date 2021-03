Pensioni dei regionali, Figuccia: stop ai tagli in commissione

PALERMO – La commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana in queste ore ha bocciato la proposta del governo regionale di procedere al taglio degli emolumenti previdenziali dei dipendenti del comparto regionale. Lo scrive in una nota il parlamentare della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia: “Non era ammissibile che passasse in sordina una norma senza precedenti che avrebbe prefigurato una grave lesione di diritto. Grazie ad un emendamento soppressivo a mia firma e di altri colleghi, abbiamo scongiurato il pericolo. Lo stop è infatti arrivato da più parti contro il voto favorevole dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che avrebbero appoggiato il taglio proposto dal governo Musumeci”.