Covid, grave il farmacista Marino: “Andate a donare plasma”

CATANIA – “Per favore chi è guarito dal Covid vada a donare del plasma al Policlinico o al Garibaldi. Aiutatemi a salvare mio marito”. Un grido di dolore. Una preghiera. L’appello di una moglie. Da questo pomeriggio si è aperta una gara di solidarietà per dare speranza alla famiglia di Sergio Marino, un noto farmacista catanese che è risultato positivo al coronavirus. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate e la terapia al plasma potrebbe essere una strada per curarlo e salvarlo. “Sono mesi che aiuta tutti – scrive Daniela sulla sua pagina facebook – aiutate la mia famiglia. Andate al centro trasfusionale del Policlinico”.

In poco tempo, il messaggio è stato condiviso da tantissimi amici e conoscenti. “Serve urgentemente plasma da soggetti da poco negativizzati dal Covid – scrive Sebastiano Anastasi, amico del farmacista – Se qualcuno è guarito dal Covid farebbe un grande gesto recandosi al Policlinico di Catania (via Santa Sofia) per donare il plasma”. Nel suo post anche tutte le coordinate: “Centro trasfusionale Policlinico: Edificio 7 del Presidio Ospedaliero “Gaspare Rodolico”, via Santa Sofia 78, Catania. Si può donare anche al Garibaldi Nesima, edificio 12”. il Servizio trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi (Catania, Piazza Santa Maria di Gesù, 5) ai numeri 3201409392 oppure 3494297063.

L’appello social è stato lanciato anche da Federfarma Catania. “Un nostro Collega Farmacista affetto da Covid – scrive Il presidente Gioacchino Nicolosi – si trova ricoverato presso l’Ospedale San Marco di Catania e versa in condizioni molto gravi. La terapia con il plasma iperimmune potrebbe costituire un tentativo di cura e pertanto rivolgiamo a tutti un appello accorato a donare. I gruppi che possono donare sono 0+, 0-.”

Nicolosi spiega i requisiti che devono possedere i donatori: “Avere già contratto il Covid ed avere un tampone negativo di almeno 14 giorni oppure avere già ricevuto la seconda somministrazione del vaccino da almeno una settimana, un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non essere stato mai trasfuso, sesso maschile, sesso femminile solo nel caso non abbia mai avuto gravidanze”.

Il presidente di Federfarma fornisce le indicazioni per il Servizio trasfusionale dell’Ospedale Garibaldi: Catania, Piazza Santa Maria di Gesù, 5 (numeri 3201409392 oppure 3494297063).

“La donazione potrebbe aiutare sia il nostro Collega che altri pazienti nelle medesime condizioni”, chiosa Nicolosi.