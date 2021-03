Boscaglia: “Rassicurazioni per il futuro. Domani sfida importante”

“I giocatori vanno in campo e devono pensare alla partita che affronteremo. Dobbiamo andare a giocare con il nostro modo di essere per vincere in tutti i modi la partita”

PALERMO – In casa Palermo si pensa al riscatto dopo la sconfitta subita contro il Catanzaro. I rosanero andranno in trasferta a Viterbo consapevoli di non potersi concedere un passo falso, ma con il “rumore” delle vicende societarie sullo sfondo.

“Le sensazioni per il futuro – dichiara Boscaglia in conferenza stampa – sono ottime e le rassicurazioni sono importanti. Per tutto il resto dovete parlare con la società. Il mio contratto è biennale e non è cambiato nulla; in questa stagione cerchiamo di fare il massimo per fare quello che abbiamo in mente di fare il prossimo anno. Oggi pensiamo ad oggi, per il futuro ci sono garanzie importanti da parte della società”.

“Ai miei – spiega il tecnico – chiedo di andare al sodo, non possiamo snaturarci più di tanto. Dobbiamo pensare al risultato e alla classifica senza perdere la nostra fisionomia. In questo campionato devono conciliarsi alcune cose, come il gioco e il furore agonistico. Alcune volte dobbiamo anche buttare la palla in tribuna”.

Una sconfitta potrebbe estromettere, almeno temporaneamente, il Palermo dalla zona play off, ma di questo Boscaglia non ha paura: “La paura intesa calcisticamente non la definirei paura. Ci deve essere il senso del pericolo e la paura deve essere affrontata con il coraggio. Domani sarà una gara importante per dare continuità. Io non devo gestire le paure, la paura ti fa sentire vivo e se non l’hai è un problema. Dobbiamo andare a giocare con il nostro modo di essere per vincere in tutti i modi la partita”.

Il tecnico rosanero domani non potrà contare su Valente e Doda ancora infortunati, ma anche su Saraniti squalificato però rientra Odjer: “Avere la rosa al completo è importante perché ti permette di scegliere. Valente ed Odjer sono giocatori che abbiamo impiegato spesso. Odjer rientra per domani, Valente speriamo per la prossima. So che chi li sostituirà darà tanto. Odjer è un giocatore che ha lavorato in questo periodo anche se non era convocato. Per il suo fisico entra prima in condizione rispetto ad altri.”.

Dopo la sfida contro la Viterbese il Palermo sarà chiamato al derby contro il Catania, ma Boscaglia non fa calcoli su calciatori diffidati: “I giocatori vanno in campo e devono pensare alla partita che affronteremo. Non posso pensare di gestire perché qualcuno è diffidato”.

Domani potrebbe partire dall’inizio Almici, che è un rientro importate per il tecnico: “Alberto ha esperienza e tecnicamente da qualcosa in più, ma anche in fase offensiva è importante. Chi l’ha sostituito non ha fatto male, ma Almici è un giocatore di spessore. Il suo rientro è importante anche a livello psicologico”.

Il tecnico domani potrebbe schierare Accardi sull’out sinistro, ma non è una scelta definitiva, in avanti, però, vista squalifica di Saraniti ci sarà Lucca: “Non sente il peso della responsabilità – spiega Boscaglia -. Oggi puntiamo su di lui. È un giocatore del 2000 e deve giocare in Serie C alla sua età. Ci sarà il momento in cui avrà un po’ di offuscamento e ci sta perché è giovane. Ha un carattere forte e dimostra che non sente la pressione”.