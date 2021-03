Vaccini, lunghe file e caos: a Marsala arrivano i carabinieri

MARSALA (TRAPANI) – Su richiesta del personale dell’ospedale Paolo Borsellino a Marsala (Tp), i carabinieri sono intervenuti per placare le tensioni all’interno e fuori dalla struttura tra medici e civili in attesa del vaccino scaturite per le lunghe attese e le file interminabili. Carabinieri, polizia di stato e polizia municipale hanno riportato la calma. (ANSA).