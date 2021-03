America’s Cup: Luna Rossa cede, New Zealand avanti 5-3

Adesso il prossimo appuntamento è domani per gara 9 e gara 10, ma a Luna Rossa serve un miracolo per riaprire il match

Doppia sconfitta per Luna Rossa in gara 7 e gara 8 contro Team New Zealand in America’s Cup. Il Team Prada Pirelli adesso è sotto 5-3 nel punteggio, un allungo quello dei neozelandesi che adesso potrebbe risultare decisivo ai fini della vittoria.

Nella prima delle due regate Luna Rossa era partita benissimo per poi cedere nel secondo tratto a New Zealand, mentre nella seconda dopo aver accumulato un’ottimo vantaggio, il palermitano Bruni e compagni, sono stati protagonisti di uno sfortunato evento – un buco di vento – del quale la squadra neozelandese ha tratto un grandissimo vantaggio recuperando oltre 4 minuti di vantaggio.

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco – avvisa il timoniere australiano di Luna Rossa, James Spithill -. Siamo caduti dai foil ad un certo punto. Abbiamo cercato di uscire dal boundary per trovare la pressione. Abbiamo fatto delle cose bene. Sappiamo benissimo che possiamo vincere, lo abbiamo fatto. Domani saremo più forti che mai. Non siamo riusciti a completare la virata perché siamo caduti dai foil. Anche Team New Zealand ha avuto lo stesso problema con un buco di vento”.

“Spithill ha svolto un ottimo lavoro all’inizio, abbiamo cercato di tenerli dietro di noi, ma senza successo. Finora abbiamo comunque vinto delle regate, continueremo a provarci. Possiamo migliorare dal punto di vista della velocità, eravamo in un’ottima posizione al primo incrocio, eravamo soddisfatti, ma ci sono delle cose da migliorare. Abbiamo analizzando alcuni aspetti proprio ora, cercheremo di fare il possibile per continuare a vincere: non ci sentiamo sconfitti. Il morale della squadra è alto – ha detto Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, dopo la sconfitta in gara 7 della finale di America’s Cup, contro New Zealand -“.

“Non molliamo, non è nel DNA di @lunarossachallenge!! Domani più forti e motivati di oggi!!!”. E’ il messaggio, sul proprio account di Instagram, che ha pubblicato Max Sirena, skipper di Luna Rossa, dopo la doppia sconfitta nelle regate 7 e 8 della finale della 36/a America’s Cup di vela, ad Auckland, contro il ‘defender’ New Zealand. Domani, a partire dalle 4,15, sono in programma le regate 9 e 10. In caso di doppia vittoria, i ‘kiwi’ si aggiudicheranno definitivamente la serie, portandosi sul 7-3.

Adesso il prossimo appuntamento è domani per gara 9 e gara 10, ma a Luna Rossa serve un miracolo per riaprire il match, considerando che vince chi ottiene il miglio punteggio in una serie di 13 gare.