Università, al via un ciclo di lezioni sul fenomeno fake news

PALERMO – L’università di Palermo ha organizzato un ciclo di incontri e di lezioni sul buon giornalismo, sulle fake news, sulle minacce e sulle violazioni del diritto di informazione. L’iniziativa è stata promossa dal “Laboratorio di Narrative Journalism” del corso di laurea in Scienze della comunicazione (dipartimento Culture e Società) che ha affidato al giornalista Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l’Informazione, lezioni settimanali online per gli studenti e i giornalisti accessibili da chiunque sul canale Youtube. Il ciclo, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Sicilia, ha preso il via con una lezione online su “Fake news e violazioni della libertà di stampa”. Proseguirà il 19 e 20 marzo con la stessa modalità. Le prime tre lezioni sono condivise con il corso di laurea magistrale in Scienze dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria dell’Università di Roma Tor Vergata. Le successive si svolgeranno il 23 marzo dalle 15 alle 18 e poi (stesso orario, stesse modalità) ogni martedì dal 20 aprile al 18 maggio. Intorno al tema del giornalismo narrativo, del linguaggio e dei contenuti che separano la cronaca dalla fiction, il laboratorio fornirà conoscenze di base per essere consumatori critici e responsabili delle informazioni, per difendersi dalle bufale, dalle notizie false, infondate, a senso unico o semplicemente fuorvianti. Offrirà anche elementi per riconoscere le violazioni del diritto di informazione e della libertà di stampa (almeno le più gravi), la legislazione e i trattati firmati dall’Italia che affermano il diritto all’informazione.