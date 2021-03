Palermo, Delio Rossi: “Si può arrivare in B anche coi playoff”

"E’ più facile salvarsi in B che vincere in C. Palermo in Serie C è normale che debba cercare di vincere il campionato"

PALERMO – “Seguo tutte le squadre che ho allenato, a maggior ragione il Palermo”. A dirlo è Delio Rossi, ex tecnico rosanero, a cui i tifosi palermitani sono parecchio legati per i grandi successi ottenuti negli anni passati. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Delio Rossi ha poi parlato della stagione che stanno attraversando Pelagotti e compagni: “Onestamente penso che città e società si aspettassero un campionato diverso ma ci sta. Il campionato di C sotto certi aspetti, paradossalmente è più difficile di quello di B. E’ più facile salvarsi in B che vincere in C. Palermo in Serie C è normale che debba cercare di vincere il campionato. Ma i playoff possono essere un’altra strada”. Adesso per la squadra di Filippi, il 29 marzo, l’importante impegno contro il Foggia: “Sono legato ad entrambe e non sarà facile, né per il Foggia, né per il Palermo. Pure il Foggia cerca la sua dimensione, mi auguro sia una bella partita. Entrambe ai playoff? Magari”, ha concluso Delio Rossi.