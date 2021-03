PALERMO – “Continuiamo a non sentire parlare di aziende e sostegni nell’ambito del dibattito d’Aula sulla finanziaria regionale. La politica siciliana sta approvando articoli di ogni tipo ma non ritiene ancora di doversi occupare di decine di migliaia di imprese che sono allo stremo con conseguenti disastri occupazionali”. Lo dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, che chiama a raccolta tutte le forza produttive per la manifestazione “Adesso le imprese.” che si svolgerà domani alle 13.30 davanti a Palazzo dei Normanni, durante la quale si terrà un flash mob in maschera. “È una chiamata alla responsabilità – prosegue – nei confronti di chi rappresenta a qualsiasi titolo il popolo siciliano: è compito della politica trovare adeguate soluzioni a un problema reale la cui gravità forse non è stata compresa. A ognuno di loro chiederemo: dove siete? Dove siete stati nell’ultimo anno? Ci sentiamo abbandonati. Non solo non ci viene garantito il diritto al lavoro e alla libera impresa: noi il lavoro l’avevamo e, pur tra mille difficoltà, le nostre imprese stavano in piedi. Ci hanno costretto a chiudere, probabilmente anche sulla scorta di rilevazioni sanitarie non corrette che hanno prodotto provvedimenti iniqui di restrizione”. (ANSA).