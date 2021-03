Dopo l’ultima sparatoria, allo Zen c’è paura. Gli assistenti sociali che operano nel quartiere lanciano l’allarme: “Stiamo tornando indietro di dieci anni”. Per Serena Fleres, dell’associazione Bayty Baytik, che si torni a sparare non è un fatto ordinario: “Questa cosa ci spaventa ma ci spaventa anche che se ne parli come se fosse normale”.