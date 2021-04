Monopoli-Palermo: rosanero avanti 0-1 dopo i primi 45′

MONOPOLI – Il Palermo in trasferta a Monopoli per cercare di fare il poker in trasferta. La squadra rosanero, infatti, dalla promozione di mister Filippi ha collezionato tre vittorie in altrettante trasferte e vuole continuare a fare bene per scalare posizioni in classifica e guadagnare un piazzamento migliore per i play off. Filippi per questa trasferta conferma ormai il 3-4-2-1, ma lascia fuori il capitano Santana, anche per non farlo affaticare. In difesa rientra dal primo minuto Marconi, con Accardi che avanza nel ruolo di esterno di centrocampo per sostituire lo squalificato Almici. Il tecnico che ha ritrova De Rose, assente per squalifica, ha deciso di confermare il duo Luperini-Odjer al centro del campo. In avanti ancora Lucca, che avrà il compito di continuare a far sognare e segnare. Di fronte i rosa ci sarà il Monopoli che è rimato fermo nelle ultime settimane a causa del Covid, ma che vorrà assolutamente dire la sua.

PRIMO TEMPO

Palermo che conquista subito il possesso del pallone, attaccando da sinistra verso destra in questi primi 45′. I rosa provano a gestire la sfera. All’11’ il Palermo riparte, Floriano d’esterno cerca Rauti in profondità, ma palla imprendibile per l’attaccante. Al 16′ ci prova da fuori area Odjer, la sua conclusione finisce alta. Il Monopoli prova a farsi vedere nella metà campo dei siciliani e al 19′ Paolucci guadagna un calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso l’arbitro fischia calcio di punizione per il Palermo, con Accardi che resta giù.

Azione pericolosa del Monopoli al 22′. Liviero crossa al centro dell’area rosanero, Marconi allontana e sulla ribattuta arriva Paolucci che con il destro calcia al volo senza, però, riuscire a centrare i pali difesi da Pelagotti. Ancora pugliesi in avanti; Bunino al 24′ calcia da fuori area, la sfera viene deviata e conquista un altro calcio d’angolo. Monopoli che sembra in controllo del match ed il Palermo impegnato a difendersi. Rosanero che reagiscono e al 29′ conquistano un calcio d’angolo. Sulla sfera si presenta Floriano, l’ex Bari crossa al centro dove Marconi, di testa, la spizza e serve il compagno Somma. Il difensore si ritrova la palla sul destro e la deve solo spingere in rete portando il Palermo avanti per 0-1.

Rosa che, forti del vantaggio, gestiscono la sfera provando a tenere i ritmi bassi. Il Monopoli lascia fare e gli ospiti guadagnano metri. Al 38′ errore da parte degli uomini di Filippi nella gestione della sfera; Somma per recuperare la stessa commette fallo su Paolucci e viene ammonito. Qualche protesta da parte della squadra di casa. Accardi, colpito da Liviero, finisce giù e per l’arbitro c’è calcio di punizione, con i pugliesi che non sono dello stesso avviso.

Prova a finire in avanti il Monopoli. Piccinni al 42′ calcia da lontanissimo ma la traversa gli nega la gioia del gol, Pelagotti era rimasto fermo a guardare. Mancano 2′ alla fine del primo tempo, il Monopoli spinge conquista calci d’angolo a ripetizione. Paolucci al 45′ spinge dalla sinistra, ha di fronte a se Somma che non si fa superare e conquista un rinvio dal fondo. Finisce qui la prima frazione di gioco, con il Palermo avanti 0-1 grazie al gol di Somma siglato al 29′.

MONOPOLI: 1 Taliento, 3 Mercadante (C.), 4 Bizzotto, 5 Arena, 8 Piccinni, 9 Liviero, 10 Paolucci, 17 Bunino, 21 Currarino, 25 Vassallo, 31 Tazzer. A disposizione: 1 Satalino, 2 Viteritti, 11 Zambataro, 14 Isacco, 18 Alba, 23 De Paoli, 24 Nina, 26 Di Benedetto, 27 Glorioso, 28 Iuliano, 29 Guiebre, 36 Cirrotola. Allenatore: Scienza.



PALERMO: 1 Pelagotti; 24 Somma, 5 Palazzi, 15 Marconi; 4 Accardi (C.), 19 Odjer, 27 Luperini, 14 Valente; 23 Rauti, 7 Floriano; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 18 De Rose, 20 Kanoute, 21 Broh, 26 Marong. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Francesco Luciani (Garzelli-Garzelli). IV UOMO: Gianluca Grasso (Ariano Irpino).

NOTE: Ammonito Somma

MARCATORI: Somma 29′