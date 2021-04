Di Piazza: “Stiamo bene. Catania seconda casa per me”

“Quando fai gol è molto importante gioire, soprattutto per un attaccante. Ma, la gioia ancora più grande deriva dal fatto che questo gruppo ha acquisito una mentalità vincente”. Lo dichiara l’attaccante del Catania Matteo Di Piazza, autore di una doppietta nel match vinto 5-2 dai rossazzurri contro il Potenza.

“La squadra – continua l’attaccante – presenta 30 titolari, uno più importante dell’altro. Catania è una seconda casa per me. Ho deciso di tornare è perché ho ancora una ferita aperta. Dedico il successo anche alla società. Se ho un conto in sospeso con il Potenza? No, con i playoff semmai”.

“Stiamo bene, c’è lo spirito necessario per lottare ai fini del raggiungimento del nostro obiettivo. Anch’io, da quando è arrivato il mister, mi alleno con la giusta mentalità accettando qualsiasi scelta”.

L’attaccante conclude parlando della prossima sfida contro il Catanzaro, sua ex squadra: “Per me sarà una gara come le altre. In questo momento indosso la maglia che mi ha dato tanto e sono contento. La classifica non ci interessa, conta arrivare ai playoff con la mentalità attuale”.