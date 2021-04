Da barista a prete, storia di Salvatore: ordinato dal Papa

CATANIA – Salvatore Lucchesi, 43 anni di Aci Catena, è uno dei nove nuovi sacerdoti della diocesi di Roma ordinati stamani da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. La vocazione è arrivata in età matura. Prima faceva il barista ad Acireale. Aveva una fidanzata, amici e un percorso di vita come tanti altri. Poi è successa qualcosa di insondabile e da lì è iniziato il cammino che lo ha portato oggi ad abbracciare il sacerdozio.

Le parole del Papa

“Siate pastori vicini a Dio, al vescovo, fra voi, e al popolo di Dio. Pastori, servitori come pastori, e non imprenditori. E allontanatevi dal denaro”, ha detto il papa Bergoglio durante l’ordinazione. “E poi ricordatevi che e’ bella questa strada delle quattro vicinanze, questa strada di essere pastori, perche’ Gesu’ consola i pastori, perche’ lui e’ il Buon Pastore: cercate consolazione in Gesu’, cercate consolazione nella Madonna, la madre”, ha aggiunto Francesco. “E portate le croci, ce ne saranno nella vostra vita, nella mano di Gesu’ e della Madonna. E non abbiate paura, non abbiate paura. Se voi siete vicini al Signore, al vescovo, fra voi, e al popolo di Dio, se voi avrete lo stile di Dio – vicinanza, compassione, tenerezza – non abbiate paura che tutto andra’ bene”, ha poi concluso.

Il Papa gli ha baciato le mani

Al termine della messa e prima di lasciare la Basilica di San Pietro, Papa Francesco si e’ avvicinato ai nove sacerdoti da lui consacrati nella cerimonia e li ha salutati chinandosi per baciare a ciascuno le mani. Quindi, in un clima di grande cordialita’ e allo stesso tempo commozione, si e’ soffermato ai primi banchi della navata per salutare e intrattenersi brevemente con i rispettivi familiari.