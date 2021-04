PALERMO – C’è un caso Palermo negli ultimi dati diffusi dalla Regione Siciliana.

Dopo i 379 positivi di ieri, i contagi giornalieri sono passati a 584. Un numero di non poco conto, che rappresenta addirittura il 50% del totale dei positivi della Sicilia. A Palermo i contagiati sono quasi il triplo di Catania(210).

Il dato palermitano è rilevante per il rischio che non arrivi lo stop alla zona rossa.

Nello Musumeci aveva prorogato le misure, a Palermo e nei 22 Comuni, fino al 28 aprile. Ma gli ultimi contagi registrati destano preoccupazione.

Leggi anche, il commento del direttore Salvo Toscano – A cosa serve la zona rossa?

Gli altri dati

Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro alla Campania. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi è di 26.091, con incremento di 581 casi rispetto a ieri. I guariti sono 475. Negli ospedali i ricoverati sono 1.428, 13 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, tre in meno rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 584 casi, Catania 210, Messina 101, Siracusa 37, Trapani 19, Ragusa 66, Caltanissetta 33, Agrigento 1, Enna 18.