Test covid nei supermercati, avvertenze: “Cosa c’è da sapere”

CATANIA – In un supermercato di periferia sono già arrivati i test anticovid. Costano meno di 10 euro ed è possibile, seguendo le istruzioni, eseguire un’autodiagnosi. Ecco i particolari

Libera vendita

I test anticovid sono disponibili in un supermercato catanese, li ha scovati una inviata del Tgr Rai. Chiunque può acquistarli, costano 9 euro. Si tratta dei cosiddetti “pungidito”, con un minuscolo ago si provoca la fuoriuscita di una goccia di sangue ed è possibile analizzare se si è positivi al coronavirus e se si hanno in circolo gli anticorpi.

La raccomandazione

Il commissario anticovid catanese Pino Liberti, infettivologo, ricorda che i test pungidito “non sostituiscono i tamponi molecolari”. L’azienda sanitaria provinciale non era a conoscenza dell’immissione in commercio dei test, sono in corso verifiche.