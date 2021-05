Italexit, nominata la coordinatrice per la Città metropolitana

Sarà presentata in conferenza stampa.

Catania – Venerdì 7 maggio ore 11 conferenza stampa indetta da Italexit con Paragone – Catania per presentare la nomina di Romj Crocitti come coordinatore della città metropolitana di Catania e per il lancio della campagna di tesseramento di Italexit Sicilia. Alla conferenza stampa saranno presenti anche Andrea Piazza e Franco Tiano coordinatori delle città metropolitane di Palermo e di Messina , Luigi Savoca coordinatore regionale e Chistian Asero coordinatore della provincia di Trapani.