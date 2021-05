L’Orchestra di Chitarre, dalla strada ai concerti

Il gruppo è nato dai due maestri Nicolò Renna e Marcello Faranna. Dagli schiamazzi di strada alle melodie da concerti. E’ questo il lieto epilogo di una storia che vede coinvolti molti giovani di Palermo che, nata ad ottobre 2019 da un’idea di due maestri siciliani di chitarra Nicolò Renna e Marcello Faranna, fondatori dell’Orchestra di Chitarre Città di Palermo.

L’ Orchestra di Chitarre

Renna (che è anche il direttore del gruppo musicale) e Faranna si rivolgono prevalentemente a quei giovani di età compresa tra i i 7 ed i 16 anni, i quali hanno tanta voglia di mettersi in gioco e quindi di ricercare nuovi stimoli, sviluppando la capacità di confrontarsi in modo sano e costruttivo.



Ogni allievo ha la possibilità di sviluppare le proprie competenze all’interno di un gruppo orchestrale, rafforzando la propria autostima, acquisendo una maggiore capacità di lavorare in team in modo responsabile.

L’obiettivo del singolo viene condiviso e fatto proprio da tutti gli altri componenti della giovane realtà musicale.



L’ orchestra è quindi una valida occasione di riscatto sociale per tutti quei giovani che vivono ai margini.



“L’ arte e la musica – spiegano Renna e Faranna – sono gli unici mezzi che possono innalzare il livello culturale di una società; lavorare sulle emozioni dei giovani, cercando di educarli alla “bellezza” dell’arte, favorirà la crescita di individui che in futuro avranno quella sensibilità di operare scelte sensate ed importanti per l’intera collettività”.

Gli eventi pregressi dell’Orchestra

Nonostante sia nata recentemente, l’orchestra si è già esibita in diversi concerti. Nel dicembre 2019, in occasione delle festività natalizie, ha ammaliato il pubblico esibendosi in diversi luoghi culturali del capoluogo siciliani. Tra questi: l’Accademia Internazionale del Musical, l’istituto comprensivo statale Principessa Elena e il teatro di San Gabriele.

Ad aprile 2020 ha partecipato nella trasmissione televisiva “Diario di casa con il brano pop, Roxanne”, andata in onda su Rai Uno, e Ray YoYo.

Un repertorio eclettico e variegato



I giovani musicisti si cimentano nell’esecuzione di brani di generi differenti tra loro. Dal pop al rock, senza tralasciare la musica classica, le colonne sonore e le melodie scritte dagli stessi maestri Renna e Faranna.

L’Orchestra e l’emergenza sanitaria da Covid-19

A marzo 2020, a causa della pandemia da Covid-19, anche l’orchestra non ha avuto più la possibilità di provare le proprie performance in presenza.

Tutto ciò ha costretto i maestri chitarristi a rivedere i piani didattici.

“Abbiamo dovuto trovare un modo alternativo – spiegano Renna e Faranna – per colmare quel vuoto fondamentale che è la socialità fra gli allievi, la forza del gruppo e quindi stare bene insieme attraverso la musica.

“Creando dei piccoli gruppi di lavoro, composti da quattro allievi ciascuno – continuano Renna e Faranna – siamo riusciti a stimolare i ragazzi anche a distanza. Addirittura, molti di loro, con la didattica a distanza, hanno raggiunto livelli tecnico-espressivi molto più alti. Facendo di necessità virtù, abbiamo impiegato il nostro tempo lavorando al repertorio da solista di ogni nostro allievo”.

“Così facendo – sottolineano Renna e Faranna – i ragazzi, pur essendo in Dad si sono sentiti ugualmente coinvolti e durante le contribuivano alla creazione di un clima sereno, ascoltandosi a vicenda”.

“Nonostante questa esperienza abbia funzionato – concludono Renna e Faranna – ci auguriamo che ben presto si possa ritornare nelle sale da concerto per emozionarci tutti insieme e godere della bellezza dell’arte della musica”.